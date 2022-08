Faits divers au Luxembourg : Trois hommes arrêtés après une course poursuite

Trois individus suspectés d'un vol de voiture ont été interpellés jeudi après-midi, après une course poursuite, indique la police. Les forces de l'ordre avaient pris connaissance d'un véhicule volé qui avait été vu à Schuttrange. «Après avoir lancé des recherches avec plusieurs unités d'intervention et l'hélicoptère de la police, la voiture volée a été repérée et suivie par une patrouille de police, alors qu'elle se dirigeait du rond-point de Sandweiler vers le rond-point de Irrgärtchen, expliquent les autorités.