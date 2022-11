Au Luxembourg: Trois indexations en 2023? Le scénario devient probable

La plus forte augmentation depuis 2007

Au mois d'octobre, le taux d'inflation est demeuré stable à 6,9% mais les prix ont continué de grimper, la faute à l'énergie et à la progression continue des prix des produits alimentaires. Le passage à la pompe était en effet plus cher: +7% pour le diesel, +5,1% pour l'essence. Le prix du mazout de chauffage a progressé de 8,6% et celui du gaz de ville s'est envolé de 13,6%. Les tarifs des produits dérivés de l'or noir étaient supérieurs de 35,2% à ceux enregistrés en octobre 2021.

De leur côté, entre septembre et octobre, les prix alimentaires ont augmenté de 1,7% , c'est la plus forte hausse mensuelle enregistrée depuis octobre 2007. Les légumes frais (+5%), le pain et céréales (+2,7%) ainsi que les produits laitiers (+1,9%) sont les denrées qui ont le plus augmenté quand les fruits de mer surgelés (-5.3%) et l’huile d’olive (-1.6%) sont ceux qui ont le plus baissé. Par rapport à l'année dernière à la même époque, les prix alimentaires sont supérieurs de 10,9%.