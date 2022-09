Au Luxembourg: «Trois indexations ne suffiraient pas à pallier les frais de l’énergie»

Michel Reckinger a participé à la réunion de préparation de la tripartite avec le gouvernement, mercredi. Editpress

«L’essentiel»: La question de fixer un plafond de revenus au-delà duquel on ne paierait plus l’index est-elle taboue pour l’UEL?

Michel Reckinger: Je tiens à rappeler que nous avons un accord qui définit les indexations qui doivent venir. Si le Premier ministre et d’autres disent que la situation est beaucoup plus grave qu’en mars, il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de dire que si on estimait à l’époque que les entreprises ne pouvaient pas subir plus d’une indexation tous les douze mois comment dire maintenant qu’il faut en payer plus qu’avant? Il y a d’autres moyens que l’indexation face aux nouveaux problèmes. Il faut donc s’en tenir à l’accord. Et pour le dénoncer, il faut être à trois. Sinon, c’est unilatéral et on a un problème.

Ne payer l’index qu’aux plus bas revenus pourrait-il être une option?

Ce qu’il est primordial de savoir c’est que pour les salaires les plus bas, même trois indexations ne pourraient pas suffire à pallier la problématique des frais de l’énergie. C’est surprenant que ce soit à moi de le signaler mais ce serait antisocial car insuffisant pour les plus bas revenus. Il faut arrêter de discuter indexation.

Donc pour vous ce n’est pas une piste sur la table?

Pour nous non. Si on a cinq indexations d'ici fin 2023, cela ferait une augmentation des salaires de plus de 25% depuis octobre 2021. Comment imaginer rester compétitifs ainsi? C’est aberrant. Une indexation coûte environ 900 millions, la moitié pour l’État et l’autre pour le privé.

Il faut aussi voir que l’indexation affecte les salaires sur 40 ans. Ici on est dans un état de guerre et il faut trouver la solution à cet état de crise, pas plomber les salaires pour les 40 ans à venir. Les salaires resteront même si les prix diminuent. Il faut travailler à des solutions de crise et en temps voulu discuter de la sortie de sortie.

Où est la marge de manœuvre de cette tripartite ?

Le Premier ministre a envoyé des signes aux syndicats et au patronat en jugeant que l’indexation en octobre était «un minimum dû» et en même temps «qu’on ne pourrait pas en payer cinq». La marge de manœuvre se situe entre les deux.

Si vous estimez qu’il ne faut pas discuter indexation, quels outils utiliser?