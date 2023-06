Drame en France: Trois jeunes meurent dans un accident de la route, deux autres blessés

Trois jeunes sont morts et deux autres personnes ont été blessées dans un accident de voiture qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Fleury-les-Aubrais (Loiret), près d'Orléans, a-t-on appris auprès des secours.

«Il y a trois décédés, une UA (urgence absolue, ndlr) et une UR (urgence relative, ndlr), les décédés ont entre 18 et 20 ans, la police n'a pas fini les identifications», a ajouté cette source, précisant que parmi les décédés figuraient deux hommes et une femme. Une vingtaine de pompiers sont intervenus sur les lieux, d'après la même source.