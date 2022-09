Braderie de Luxembourg: Trois jours de bonnes affaires en vue dans la capitale

Avec des centaines de stands dans les rues du quartier de la gare et la Ville-Haute, circuler en voiture va être compliqué, lundi. D'autant que la rue de la Gare va être entièrement fermée et que la circulation sera coupée sur l'avenue de la Liberté de la place de Paris à la gare, et sur les rues adjacentes. Les rues Notre-Dame et de l'Ancien Athénée seront aussi barrées. Le stationnement sera aussi interdit sur ces secteurs.

Présent à la conférence de presse, l'échevin DP de la capitale Patrick Goldschmidt a présenté le dispositif mis en place par les services de la Ville. Bien sûr, mieux vaut utiliser les transports publics pour se rendre sur la braderie. Les P+R Bouillon, Howald, Kockelscheuer et Stade de Luxembourg sont gratuits pendant 24 heures et reliés aux quartiers de la braderie par des bus passant toutes les 10 à 20 minutes. En outre, les parkings place de l'Europe, au Kirchberg, et Fort Wedell, à la gare, seront gratuits lundi. Et celui du Fort Neipperg, toujours à la gare, offrira quatre heures de stationnement samedi et lundi, et 1 heure dimanche. Enfin, le tram continuera à circuler entre la gare et le Kirchberg, via la Ville-Haute, pour aller d'un côté de la braderie à l'autre.