Trois jours de fête au bord du lac, voici ce qu'il faut savoir

Du soleil, le lac et du son: le e-Lake festival débute ce vendredi à 19h à Echternach, pour la 26e fois. Frank Rippinger, président de l'e-Lake Asbl, est à l'œuvre depuis plus d'une semaine sur le site du festival avec ses assistants. «Comme nous avons commencé trois jours plus tôt cette année, notre niveau de stress n'a jamais été aussi bas», révèle-t-il à L'essentiel lors d'une visite jeudi.