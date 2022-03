Trois lunettes pour Noël

Cet hiver, Daniel Swarovski crystal eyewear propose une collection spéciale «Christmas».

Les trois lunettes, ornées d'or 23 carats et de cristaux taillés à la perfection, sont proposées dans les couleurs traditionnelles de Noël.

Des lunettes shield légèrement teintées (modèle S 631), une paire de lunettes de soleil sans monture dans une teinte rouge et chaude (modèle S 632) et une paire de lunettes dont les verres correcteurs peuvent être montés par l'opticien (modèle S 633).

Les trois modèles sont disponibles en or jaune ou blanc, avec le choix entre six variantes. L'édition limitée «Crystal Christmas Star» vient compléter cette collection. Avec sa teinte dorée et ses détails scintillants, cette paire de lunettes est unique en son genre.