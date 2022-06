Après un tremblement de terre: Trois Luxembourgeois médaillés pour avoir aidé la population en Haïti

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé Haïti, dans les Caraïbes, le samedi 14 août 2021, au matin. Une tragédie qui a fait plus de 2 200 morts et des milliers de blessés. Plus de 50 000 maisons ont été détruites et 75 000 endommagées. Dans l'un des pays les plus pauvres du monde, l'aide internationale s'est rapidement organisée et plusieurs volontaires luxembourgeois se sont rendus sur place. «Bram Krieps, Alain Lang et Philippe Hein avaient été déployés sur les lieux du tremblement de terre, afin d’y rétablir les services de télécommunication et d’ainsi faciliter le travail des organisations humanitaires sur place», rappelle le ministère de l'Intérieur.