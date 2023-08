Trois Luxembourgeois vont être rapatriés du Niger

Une manifestation de soutien à la junte militaire qui a renversé le président élu, Mohamed Bazoum. AFP

Trois citoyens luxembourgeois qui se trouvent actuellement au Niger vont être rapatriés, a indiqué mardi à L'essentiel un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. «Le ministère des Affaires étrangères et européennes a connaissance de trois citoyens luxembourgeois qui se trouvent actuellement au Niger et les assiste activement dans leur rapatriement» a-t-il précisé, sans donner plus d'informations sur leur identité et leur fonction.

Si le ministère a précisé être «en discussion avec les différents partenaires européens», on ignore pour l'heure si ces trois ressortissants luxembourgeois seront dans l'avion qui a décollé de France à destination de Niamey, et qui va organiser mardi l'évacuation de ressortissants français et européens, alors qu'un coup d’État militaire a renversé le président Mohamed Bazoum, la semaine dernière, faisant craindre le début d'une période d'instabilité dans la région.

Plus tôt dans la journée, le ministère allemand des Affaires étrangères avait recommandé «à tous ses ressortissants à Niamey», moins de 100 personnes qui ne travaillent ni pour l'ambassade ni pour l'armée, d'accepter l'offre de rapatriement de la France.

L'aide humanitaire luxembourgeoise suspendue

Au mois de juin 2022, le Premier ministre Xavier Bettel et le ministre de l’Économie et de la Coopération et de l’Action humanitaire, Franz Fayot, avaient effectué une visite officielle de deux jours en République du Niger.

Au début du mois, le Luxembourg avait accueilli le ministre nigérien des Affaires étrangères, Hassoumi Massoudou, ainsi que sa délégation, à l'occasion de la 15e Commission de partenariat avec le Niger, pays partenaire prioritaire de la Coopération luxembourgeoise, depuis plus de 30 ans.

Franz Fayot a récemment annoncé la suspension du Programme indicatif de coopération IV (PIC IV), qui représente une enveloppe indicative de 144,5 millions d’euros pour la période 2022-2026. Il s'agit du plus important programme d'aide humanitaire de la Coopération luxembourgeoise.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.