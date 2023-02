Cobolux au Luxembourg: Trois mois après la cyberattaque, une facture salée de près de 500 000 euros

«Le dégat est grand», nous confiait fin novembre dernier, Paul Faltz, directeur général de Cobolux. Son entreprise d’environ 150 salariés, qui fournit en viande des boucheries du pays et de la Grande Région, des supermarchés, et des restaurants, venait d'être frappée par une violente cyberattaque. Intervenue le vendredi 25 novembre, elle avait mis à l'arrêt l'usine tout un week-end. Près de trois mois plus tard, la facture s'est envolée.