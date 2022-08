Espagne : Trois morts, 45 survivants dans un bateau de migrants secouru au large des Canaries

Les services de secours espagnols ont trouvé lundi trois migrants morts et 45 survivants, certains très affaiblis, à bord d'un bateau au large de Fuerteventura, dans les îles Canaries, ont indiqué les garde-côtes.

Les sauveteurs de Salvamento Maritimo ont secourus l'embarcation en difficulté au large de l'île de Fuerteventura juste après minuit, a déclaré un porte-parole. Il a précisé que l'équipage avait trouvé 45 survivants à bord, dont 42 hommes, deux femmes et un enfant aux côtés de trois corps sans vie.

Depuis le début de l'année, 9 589 migrants ont effectué le voyage maritime extrêmement dangereux entre les côtes africaines et les îles espagnoles de l'Atlantique, contre 7 531 un an plus tôt, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les arrivées de migrants sur l'archipel atlantique ont fortement augmenté depuis fin 2019 après que l'augmentation des patrouilles a réduit de façon spectaculaire les traversées de la Méditerranée.