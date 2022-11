Au Luxembourg : Trois morts alors que le pays compte 660 000 donneurs d'organes potentiels

Le Luxembourg mauvais élève

Ce n'est pourtant pas faute d'essayer. Luxembourg Transplant indique aussi, dans son rapport annuel, avoir contacté sept donneurs potentiels, chez qui les organes n'ont finalement pas pu être prélevés, six fois pour des raisons médicales et une fois parce que le patient a refusé de son vivant. Pourtant, le pays comptait, en 2021, 90 patients sur liste d'attente pour une greffe, neuf de plus qu'un an plus tôt. Et, l'année dernière, 27 résidents du Luxembourg ont pu être transplantés dans un centre à l'étranger, dix de plus qu'en 2020. Trois patients sont, eux, décédés en 2021, alors qu'ils attendaient l'organe qui aurait pu sauver leur vie.