Trois morts dans le crash d’un avion engagé contre les incendies

Trois personnes ont été tuées après le crash d’un avion léger dans le nord de l’Australie samedi, alors qu’elles participaient indirectement à la lutte contre les feux de brousse, selon les services d’urgence. L’avion s’est écrasé près de la ville de McKinlay, à plus de 1600 kilomètres au nord-ouest de Brisbane.

L’appareil et ses passagers œuvrent à cartographier les incendies, ont indiqué les autorités. Plus d’une douzaine de feux sont recensés dans l’État du Queensland. La cause de l’accident, inconnue pour le moment, fera l’objet d’une enquête par le Bureau australien de la sécurité des transports.