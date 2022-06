Etats-Unis: Trois morts dans le déraillement d’un train dans le Missouri

États-Unis : Trois morts dans le déraillement d’un train dans le Missouri

Un train effectuant la liaison entre Chicago et Los Angeles a déraillé après avoir heurté un camion poubelle à un passage à niveau dans le Missouri.

Trois personnes sont décédées lundi lors d’une collision entre un camion à benne et un train, qui a ensuite déraillé, à un passage à niveau dans le Missouri, ont annoncé les autorités de cet État du centre des États-Unis.

«Il y a de multiples blessés et nous pouvons confirmer qu’il y a eu trois morts, deux dans le train et un dans le camion à benne», a déclaré Justin Dunn, porte-parole de la Missouri State Highway Patrol, lors d’une conférence de presse. Le train, qui effectuait la liaison Los Angeles-Chicago, est sorti des rails «après être entré en collision avec un camion à benne à un passage à niveau», à Mendon, dans le nord du Missouri, à 13 h 42 locales (18 h 42 GMT), avait déclaré plus tôt la compagnie ferroviaire Amtrak dans un communiqué.