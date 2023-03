Drame ce lundi: Trois morts dans un accident de la route à Luxembourg-Ville

Un terrible accident de la route a coûté la vie à trois personnes, dont un piéton, lundi matin, dans la capitale. Il était un peu plus de 10h quand deux voitures, arrivant du Findel, sont entrées en collision alors qu'elles voulaient doubler un bus à l'arrêt, dans la rue de Neudorf, à hauteur du numéro 454. L'une des deux voitures a terminé sa course dans la façade d'une maison, coûtant la vie à deux de ses occupants, un homme de 64 ans et une femme de 31 ans. Tous deux sont morts sur les lieux.