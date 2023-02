Etats-Unis: Trois morts dans une fusillade dans un campus universitaire

États-Unis : Trois morts dans une fusillade dans un campus universitaire

Un tireur, visiblement seul et à pied, a ouvert le feu lundi soir dans un campus de l’Université d’État du Michigan. La police a fait état de trois morts et cinq blessés.

«Nous avons actuellement des centaines de policiers et de représentants des forces de l’ordre – de l’État, locaux et fédéraux – sur le campus qui travaillent dans un effort coordonné pour assurer la sécurité du campus et identifier et appréhender le suspect», a affirmé Chris Rozman. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a ordonné aux étudiants et au personnel du campus de se confiner. L’université a suspendu toute activité pour 48 heures. «Ce soir, entourons de nos bras la communauté spartiate», a tweeté la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer en faisant allusion au logo de l’université, un casque de guerrier grec.