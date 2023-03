Bande dessinée: Trois mousquetaires, deux ambiances

Adapter un mythe de la littérature n’a pas empêché Fabrice Erre et Gilles Rochier de prendre beaucoup de libertés. Dans le ton d’abord, puisque les auteurs n’hésitent pas à adopter un style grinçant. Les personnages jurent, pensent tout haut et manient l’ironie. Les grands faits d’armes de leurs lointains cousins de la littérature deviennent des gags en quelques cases, souvent désopilants de légèreté.

Qui aurait pu penser que les Trois mousquetaires pourraient devenir un manga? Il fallait y penser, et pourtant cela fonctionne très bien. Cédric Tchao et Néjib (connu pour une biographie BD de David Bowie) adaptent l’œuvre avec tous les codes du manga. Notamment avec la présentation des personnages, de petites vignettes représentant Anne d’Autriche, Louis XIII, ou encore Marie de Médicis, ce qui fait sourire.

Les combats des mousquetaires sont transcrits à la manière des mangas, avec beaucoup d’effets visuels et de grandiloquence. Ce qui fait de nouveau sourire mais s’intègre très bien dans l’histoire. Le premier tome est centré sur D’Artagnan, en attendant le second. Pour le reste, l’album se présente comme «le manga officiel du film» attendu début avril en salles, lui-même tiré du roman d’Alexandre Dumas. L’œuvre originelle montre qu’elle traverse les époques et les générations, et qu’elle s’adapte à tous les genres artistiques contemporains.