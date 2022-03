Corée du Sud : Trois nouveaux décès dus au coronavirus Mers

La Corée du Sud a fait état jeudi de trois nouveaux décès dus au syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers), ce qui porte à 23 le nombre de morts depuis l'apparition de la pathologie le 20 mai.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en cause mercredi la réaction tardive de la Corée du Sud et des défaillances dans les premiers temps de l'épidémie. Elle a cité en particulier le «manque de connaissances» du personnel de santé et du public sur le coronavirus et «des insuffisances en matière de prévention des infections et de mesures de contrôle dans les hôpitaux».