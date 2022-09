Ligue des Nations : Trois nouveaux et des retours en équipe de France

La longue liste des Bleus indisponibles (Pogba, Coman, Benzema...) a rouvert jeudi la porte de l'équipe de France à Ousmane Dembélé et Olivier Giroud, tout en permettant à des novices comme Randal Kolo Muani de s'inviter au dernier stage avant le Mondial-2022.

Randal Kolo Muani a été sélectionné en équipe de France. AFP

Le groupe appelé par le sélectionneur Didier Deschamps pour la dernière ligne droite de la Ligue des nations contre l'Autriche et le Danemark, les 22 et 25 septembre, a épousé la courbe du nombre de blessés tricolores, rarement aussi élevée.

Ils sont trois nouveaux, et pas forcément les plus attendus, à avoir infiltré la bande des champions du monde en titre, un par ligne: Benoît Badiashile (21 ans) en défense, Youssouf Fofana (23 ans) au milieu et Kolo Muani (23 ans) en attaque.

Benoît Badiashile.

L'avant-centre de Francfort, brillant la saison dernière à Nantes, monte dans le wagon bleu en l'absence de Karim Benzema, insuffisamment remis d'une blessure, et s'invite aux côtés du taulier Olivier Giroud (112 sélections, 48 buts), en forme à l'AC Milan à l'approche de son 36e anniversaire.

«Olivier est là et la réponse (sur sa présence au Mondial), vous l'aurez dans deux mois», a souri Deschamps dans une pirouette probablement préparée.

L'absence de Kingsley Coman, blessé à une cuisse avec le Bayern Munich, profite au revenant Ousmane Dembélé, enfin rappelé après plus d'un an en salle d'attente. L'ancien dribbleur de Rennes et Dortmund a pourtant réussi à se remettre dans le sens de la marche à la faveur de performances remarquées au Barça, où il a finalement prolongé.

Camavinga, deux ans après

Au milieu de terrain, Deschamps doit composer sans sa paire de champions du monde. N'Golo Kanté est à l'infirmerie comme Paul Pogba qui, depuis son opération au genou droit la semaine dernière, est engagé dans une course contre la montre en vue du Mondial.

«Il va tout faire pour revenir au plus vite, mais sans prendre de risque non plus», a répondu jeudi Deschamps, assurant qu'il était «impossible aujourd'hui d'affirmer quoi que ce soit» concernant sa présence ou non à Doha. «Je n'ai jamais pris pour un tournoi final un joueur s'il n'était pas totalement rétabli», a-t-il pris soin d'ajouter.

Un ancien Strasbourgeois sélectionné

Dans ces circonstances, Aurélien Tchouaméni est appelé à jouer les premiers rôles dans l'entrejeu, du haut de ses 22 ans. Le milieu défensif du Real Madrid est attendu lundi pour le début du rassemblement avec son partenaire madrilène Eduardo Camavinga, de retour après deux ans d'absence, et son ancien binôme à Monaco, Youssouf Fofana.

Youssouf Fofana.

L'ancien Strasbourgeois est convoqué pour la première fois avec les A à Clairefontaine, une aventure que va également connaître son coéquipier monégasque Benoît Badiashile.

Ce dernier profite des forfaits de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, valeurs sûres de l'axe gauche, pour faire son entrée dans la défense tricolore. Celle-ci comprend notamment Benjamin Pavard et Dayot Upamecano, annoncés incertains, et Ferland Mendy, dont la dernière venue date de mars 2021.

La sélection de Didier Deschamps Gardiens : Areola, Lloris, Maignan - Défenseurs: Badiashile, Clauss, Hernandez, Koundé, Mendy, Pavard, W. Saliba, Upamecano, Varane. Milieux : Camavinga, Yo. Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni. Attaquants : O. Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, Nkunku.