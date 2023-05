Mobilité transfrontalière: Trois nouvelles lignes de bus entre le Luxembourg et la France

La grande nouveauté est la mise en service de trois trajets vers la France. Les bus 508 partiront de la Rocade (derrière la gare, côté Bonnevoie), pour aller à Ottange. Les lignes 602 et 605 iront, quant à elles, de Monterey, dans le centre de la capitale, vers Briey via Audun-le-Tiche et Aumetz (602) et Villerupt, via, là encore, Audun-le-Tiche (605).

Les autres créations concernent le doublement de la navette du lac de la Haute-Sûre (lignes 155/157) et l’ouverture de lignes 755 entre le parc d’activité de Capellen et la zone industrielle Am Bann de Leudelange et 850 entre la Belle Étoile et le Findel. Le détail des lignes ainsi que les horaires sont disponibles sur l’application et le site mobiliteit.lu