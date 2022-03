Première apparition : Trois panthères de l'Amour pointent le bout de leur museau

Trois petites panthères de l'Amour, une espèce très rare, ont pointé le bout de leur museau dans leur enclos, au zoo de Mulhouse où elles sont nées il y a trois mois.

Selon Pierre Moisson, directeur et vétérinaire du zoo de Mulhouse, les naissances de panthères de l'Amour sont «un véritable événement», car elles sont «le deuxième félin le plus rare dans le monde après le lynx ibérique».

On en trouve une centaine dans des parcs et des zoos européens qui coopèrent à travers une association de protection de cette espèce. Mais seulement 48 sont recensées en liberté dans la nature en Asie, a-t-il précisé.

La triple naissance «est d'autant plus heureuse que souvent, la première portée est dévorée», précise le vétérinaire dont l'équipe s'occupe au quotidien de 1 200 animaux appartenant à 190 espèces. Il y a 250 naissances et éclosions par an au zoo haut-rhinois. En août 2008, deux bébés lions jumeaux sont nés d'un couple de lions asiatiques, une espèce en voie de disparition. Deux bébés tigres de Sibérie, Baïkal et Anghara, sont nés en février 2007.