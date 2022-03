Fashion Weeks : Trois petits tours à Milan et puis s’en vont à Paris

Les Fashion Weeks battent leur plein en Europe, ce mois-ci. Retour sur les événements milanais qui ont pris fin lundi.

À Milan, où on assistait naguère à des shows bien cadrés, les décors deviennent holly­woodiens. On a notamment vu un cercle de feu chez Roberto Cavalli (lire ci-dessous) et une forêt brumeuse chez Dolce & Gabbana. Mais le véritable théâtre se joue dans les vêtements. Ainsi pour sa première collection chez Moschino, Jeremy Scott a raconté au public des histoires de fast-foods et de Bob l’Éponge. Plus poétiques, Prada, Fendi et Missoni ont travaillé plusieurs modèles comme on réaliserait un patch­work. En particulier avec de la fourrure.