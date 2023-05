Une fierté pour le Luxembourg : Trois pizzaiolos de Come à la Maison dans le top 100 mondial

1 / 6 Enzo, Davide et Pasquale ont participé aux championnats du monde de pizza, à Parme. dr/Come à la Maison Ils y étaient confrontés à 800 concurents de 52 pays. dr/Come à la Maison Les trois représentants du Luxembourg ont intégré le top 100 mondial. dr/Come à la Maison

Ils sentent, tous les trois, bons l’Italie, et le Luxembourg a la chance de les accueillir, depuis quelques années déjà, au sein du groupe «Come à la Maison». En avril dernier, Enzo, Davide et Pasquale ont représenté le Grand-Duché, à Parme en Italie, lors du championnat du monde de pizza. Et parmi les 800 participants originaires de 52 pays, ils se sont tous les trois classés dans le top 100.

Pour Enzo, 33 ans, sa 56e place aux championnats du monde de la pizza, «c’était une expérience fantastique». «C’était un peu stressant et le niveau de la compétition était vraiment élevé». À 27 ans, Davide est le plus jeune des trois ragazzi. Il s’est classé à une belle 77e place. «On remercie vraiment notre patron de nous avoir permis de participer à une telle compétition». Actif dans la restauration depuis quinze ans, Pasquale, 30 ans, est très heureux d’avoir pu «performer collectivement avec ses deux autres collègues en Italie». «Atteindre le top 100, la 82e place exactement, c’est une vraie fierté et on y retournera pour faire encore mieux».

«Très fier de pouvoir compter sur eux»

«Ce sont des jeunes passionnés par le travail», souligne Filippo Clementi, directeur général du groupe «Come à la maison». «Ils sont très créatifs et ils sont vraiment amoureux de leur métier. Ils sont très soudés et pendant le championnat du monde, ils n’ont pas hésité à se soutenir mutuellement. En tant qu’Italiens, exercer au Luxembourg leur a permis de grandir énormément. On est très fier de pouvoir compter sur eux, comme sur tout notre staff».

Et très bonne nouvelle pour les amateurs de pizzas de qualité. Les pizzas proposées à Parme par Enzo, Davide et Pasquale se retrouvent désormais sur la nouvelle carte du Come à la Maison. «Et c’est même possible de voir nos trois pizzaiolos travailler à l’entrée de notre établissement, car ils préparent tout depuis un comptoir ouvert au public et ils n’hésitent pas à échanger avec nos clients en français ou en italien, forcément», conclut avec le sourire Filippo Clementi.