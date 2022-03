A Londres – Trois policiers inculpés pour messages haineux

À Londres : Trois policiers inculpés pour messages haineux

Trois policiers londoniens ont été inculpés jeudi pour des échanges de messages offensants sur Whatsapp, a annoncé le parquet britannique.

Deux policiers toujours en service et un troisième qui a quitté les rangs de Scotland Yard sont soupçonnés d'avoir échangé des messages racistes et misogynes avec Wayne Couzens, un policier condamné à la prison à vie pour avoir enlevé, violé et tué en mars 2021 Sarah Everard, une Londonienne de 33 ans, selon l'agence de presse britannique PA.