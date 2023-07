Trois policiers tués dans une attaque à l’explosif

L’attaque a fait trois morts et dix blessés, selon le gouverneur de l’État de Jalisco. Twitter

Trois policiers municipaux ont été tués mardi et dix personnes ont été blessées dans une attaque à l’explosif dans l’ouest du Mexique, a indiqué le gouverneur de l’État de Jalisco. «Des personnels de la @FiscaliaJal (le parquet de l’État de Jalisco) et de la police (…) ont subi une lâche attaque aux engins explosifs, qui a causé, selon un bilan préliminaire, la mort de trois collègues de la police municipale et du parquet, ainsi que dix blessés», a écrit sur son compte Twitter le gouverneur Enrique Alfaro.

«Il s’agit d’un fait sans précédent qui met l’accent sur ce dont sont capables ces groupes de la délinquance organisée. Cette attaque représente aussi un défi contre l’État mexicain dans son ensemble», a ajouté le gouverneur de l’État de Jalisco, fief d’un des cartels les plus puissants du Mexique. Le gouverneur a indiqué que son cabinet se trouve en «session permanente» pour enquêter sur l’attaque.

Attaques relativement rares

L’explosion serait intervenue près d’un véhicule qui transportait les policiers, d’après des informations de l’antenne locale du canal de télévision Televisa. Les attaques à l’explosif sont relativement rares et récentes au Mexique, un pays qui a enregistré en 2022 quelque 30 000 homicides. En juin, un agent de la Garde nationale est mort et d’autres ont été blessés dans l’explosion d’une voiture piégée dans l’État de Guanajuato.

Les autorités ont également été défiées ce lundi et ce mardi dans l’État de Guerrero, où 10 policiers et trois fonctionnaires ont été retenus en otage par des manifestants infiltrés par le crime organisé d’après les autorités. Les 13 représentants de l’ordre public ont finalement été relâchés mardi après des négociations entre l’État fédéral et les manifestants.

L’État de Jalisco a donné son nom au Cartel Jalisco nouvelle génération (CJNG), une des organisations de narcotrafiquants les plus puissantes du Mexique avec le Cartel de Sinaloa. Le Mexique comptabilise quelque 350 000 assassinats et des dizaines de milliers de disparus depuis 2006 et le lancement d’une offensive militaire contre le crime organisé.