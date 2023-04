Equateur: Trois détenus tués dans des violences dans une prison

«Trois détenus sont décédés et un blessé a été transféré», a annoncé le SNAI dans un communiqué, dans cet affrontement qui a eu lieu au pénitencier de «La Roca», situé dans le port de Guayaquil (sud-ouest). Cette prison de haute sécurité a une capacité d’accueil d’environ 150 détenus et hébergeait 23 prisonniers, la plupart de dangereux chefs de gangs rivaux liés au narcotrafic.

Agents pénitentiaires, la police et l’armée ont activé les protocoles de sécurité après ces incidents, ce qui a permis de «reprendre le contrôle» de la situation, selon le SNAI. La prison de «La Roca», ou Guayas 3 selon son nom officiel, est en particulier le théâtre d’affrontements récurrents entre les «R7» et «Los Lobos», qui ont des liens avec les cartels mexicains de Sinaloa et la Nueva Generación.