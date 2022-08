Problèmes de corrosion : Trois réacteurs de la centrale de Cattenom restent à l'arrêt

Ce retard pourrait tendre un peu plus l'approvisionnement électrique du pays et nourrir une flambée des prix déjà inédite. Le prix de l'électricité en France ne cesse de monter depuis plusieurs mois, battant des records absolus: il a atteint jeudi 900 euros le mégawattheure, pour livraison l'an prochain, contre moins de 100 euros il y a un an, et moins de 50 euros ordinairement dans les années précédentes.