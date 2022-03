Chelsea/Incident raciste : Trois supporteurs interdits de stade par Chelsea

Le club anglais de football Chelsea a annoncé jeudi avoir temporairement interdit de stade trois de ses supporteurs soupçonnés d'implication dans l'incident raciste mardi soir à Paris.

«S'il s'avère qu'il y a suffisamment de preuves de leur implication dans l'incident, le club prononcera une interdiction à vie à leur encontre», a prévenu Chelsea dans un communiqué, deux jours après une scène filmée par un témoin montrant un passager noir empêché de monter dans un compartiment par des supporteurs anglais. «Nous sommes racistes, nous sommes racistes et on aime ça», ont-ils ensuite chanté, répétant plusieurs fois «on aime ça».

Après son appel à témoins, Chelsea a reçu des informations qui lui ont permis d'identifier les trois supporteurs accusés de racisme. «Nous sommes reconnaissants aux nombreux supporteurs qui nous ont donné des informations jusqu'ici», a remercié le club londonien. «Nous continuons également à coopérer pleinement avec les forces de police parisienne et londonienne qui mènent l'enquête criminelle», a-t-il ajouté.

La victime présumée des actes racistes des supporteurs de Chelsea a porté plainte, a appris l'AFP jeudi de source judiciaire. Les faits, révélés dans une vidéo filmée par un voyageur du métro et publiée mercredi sur le site du quotidien britannique The Guardian, ont provoqué une vague d'indignation en Angleterre et en France ainsi que dans le milieu du football.