Trois suspects pour la mort d'Anna Nicole Smith

Dans l'enquête sur la starlette, qui avait succombé il y a deux ans à une surdose de médicaments, deux médecins ainsi que l'ex-compagnon de la «playmate» ont été inculpés.

L'ancien compagnon de la voluptueuse "playmate", l'avocat Howard K. Stern et les deux médecins, Sandeep Kapoor et Khristine Eroshevich, sont inculpés d'"association de malfaiteurs en vue de fournir illégalement des substances nécessitant une ordonnance" à Anna Nicole Smith. La starlette est décédée le 8 février il y a deux ans en Floride, à l'âge de 39 ans, à cause d’une surdose de médicaments.