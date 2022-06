En Moselle : Trois trafiquants de lionceaux risquent la prison à Thionville

THIONVILLE – Le parquet de Thionville a requis jusqu'à neuf mois de prison ferme contre trois hommes accusés d'avoir détenu puis abandonné deux lionceaux.

Le parquet a requis 10 mois de prison dont six avec sursis pour un des prévenus, 15 mois mois dont six avec sursis pour un autre et neuf mois ferme pour le troisième. Il a aussi demandé des amendes de 3 000 euros chacun, a précisé Me Patrice Grillon, qui représente l'association Stéphane Lamart. Les trois hommes étaient jugés pour détention et transport d'espèce non domestique sans autorisation, et abandon d'animal. Ils encourent jusqu'à trois ans de prison ferme et 150 000 euros d'amende.