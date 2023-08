Trois vacancières blessées par une loutre

«Aux environs de 20h30, les trois femmes (...) ont vu une ou deux loutres. Une loutre s'est approchée et les a attaquées», indiquent les autorités responsables des espaces naturels du Montana. «Les trois femmes ont été blessées» et «l'une d'entre elles, dont les blessures étaient plus graves, a été héliportée vers un hôpital».