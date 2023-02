Meurthe-et-Moselle : Trois voitures de luxe d'un clip de Jul saisies

TOUL – Une enquête avait été ouverte après le tournage le 12 février à Toul d'un clip du rappeur Jul et KVRA, originaire de cette ville de Meurthe-et-Moselle.

«Trois véhicules BMW de prix» utilisés par des conducteurs interpellés dans l'enquête sur le tournage non autorisé d'un clip du rappeur Jul en Lorraine ont été saisis, a indiqué mardi à l'AFP le parquet de Nancy.

Le parquet a décidé de remettre les voitures à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), a indiqué Stéphane Javet, procureur de la République adjoint. «Appel a été interjeté de cette décision et ce contentieux sera jugé dans les prochaines semaines par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy», a-t-il ajouté.