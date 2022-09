Argentine : Troisième décès d’une «pneumonie d’origine inconnue»

Neuf personnes en tout, dont huit membres du personnel soignant d’une même clinique privée, ont été atteints par la pathologie respiratoire et trois sont décédées depuis lundi, a indiqué à la presse le ministre provincial de la Santé, Luis Medina Ruiz. Des tests sont en cours sur l’origine de la maladie, mais Covid, grippe, influenza de type A et B ont d’ores et déjà été écartés, selon le ministre.