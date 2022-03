Face à Tsonga : Troisième titre à Pékin pour Djokovic

Le Serbe Novak Djokovic a remporté le tournoi ATP de Pékin pour la troisième fois en battant le Français Jo-Wilfried Tsonga en deux sets 7-6 (7/4), 6-2 en finale dimanche.

Déjà vainqueur en 2009 et 2010 et forfait l'an dernier, le N.2 mondial est toujours invaincu dans la capitale chinoise, où il a dominé Tsonga pour la sixième fois de suite au terme d'une partie d'abord intense puis à sens unique. Tsonga a réussi le premier break, blanc, pour mener 3-2 dans un superbe premier set mais Djokovic lui a aussitôt rendu la monnaie de sa pièce. Les deux hommes se sont ensuite procurés plusieurs opportunités pour creuser l'écart mais chacun a tenu bon sur son service pour régler l'affaire au tie-break. Lesté par trois fautes directes sur les trois premiers points, Tsonga a fini par lâcher prise et Djokovic a surfé sur son élan pour ravir rapidement le service du Français au deuxième set, totalement sous son contrôle.