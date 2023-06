Guerre en Ukraine: Trois morts près d'Odessa après une attaque de drones

Jeudi soir, des avions Typhoon de la Royal Air Force (RAF) basés en Estonie et des avions Gripen suédois ont été «mobilisés» pour «intercepter» deux avions russes «volant près de l'espace aérien de l'Otan et de la Suède», indique le ministère de la Défense britannique dans un communiqué. «Les avions russes ne respectaient pas les règles internationales en ne communiquant pas avec les régions d'information de vol (FIR) concernées, mais ils sont restés dans l'espace aérien international et ont volé de manière professionnelle», ajoute le ministère.