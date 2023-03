États-Unis : Trompée par son mari, elle a décidé de sculpter son corps

Après s'être retrouvée seule avec trois enfants à charge, Kristina Parks Fernandez a décidé de se reprendre en main et gagne aujourd'hui très bien sa vie.

Le déclic? Quand son mari l'a trompée et a disparu de sa vie il ya quelques années.

À 42 ans, Kristina Parks Fernandez gagne aujourd'hui entre 14 000 et 20 000 dollars par mois, une vie confortable, que la mère de trois enfants est allée chercher... à la sueur de son front, en passant des heures à la salle de sport et en s'imposant une hygiène de vie très stricte.

Le déclic? Quand son mari l'a trompée et a disparu de sa vie. «Cela m'a amené à devenir cam girl pour subvenir aux besoins de mes trois enfants », a confié la mère de famille californienne à Media Drum World. En parallèle, la trentenaire a décidé de se reprendre en main physiquement, devient accro à la musculation et elle se rend compte très vite que les hommes raffolent de son corps musclé. Cette attirance pour les muscles s'appelle la sthénolagnie. Elle s'inscrit alors sur OnlyFans et la demande explose. Mais elle ne verse pas dans le porno.