Infidélité : Trompée par son mari, Emrata voudrait divorcer

Emily Ratajkowski est sur le point de divorcer. Selon Page Six , le top de 31 ans, mariée à Sebastian Bear-McClard depuis 2018, aurait été lassée «des tromperies incessantes» du producteur américain, père de leur fils Sylvester, né en 2021.

Getty Images via AFP

Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard en janvier 2019.

Et sur Twitter, le sujet fait jaser, plusieurs personnes se demandant comment il est possible de tromper celle qui est considérée comme étant l’une des plus belles femmes du monde.