Réveillon de Noël : Trop d'alcool dans près d'un quart des accidents

Le mois de décembre est propice à l'alcool au volant. DR

Un petit apéro de Noël entre collègues, une (ou deux ou trois) petite coupette avec papy et mamie: le mois de décembre est le mois où l'alcool est le plus présent dans les accidents de la route. Dans près d'un quart (23%) d'entre eux, le conducteur avait dépassé la limite tolérée par la loi, indique vendredi le Statec, alors que s'approche le réveillon de Noël. La preuve en est: dans la nuit de jeudi à vendredi, trois automobilistes se sont vu retirer leur permis de conduire à la suite d'un vaste contrôle de la police grand-ducale auprès de 228 conducteurs.

À noter que le second mois le plus propice à l'alcool au volant est août, au cœur de la saison des barbecues. À l'inverse, en octobre et en avril, seuls 14 et 15% des conducteurs responsables d'un accident avaient trop bu.

En plus, cette année, le réveillon de Noël tombe un week-end, jours qui sont évidemment plus arrosés que le reste de la semaine. Ajoutons à cela que la nuit est également propice aux excès: 77% des accidents avec alcool ont lieu le soir et la nuit (entre 18h30 et 5h29).

Mieux vaut donc choisir de ne pas trop boire ou de laisser le volant à quelqu'un de sobre ou tout simplement de dormir sur le canapé de votre hôte en attendant que les effets de l'alcool se soient dissipés. Car l'alcool au volant tue: il est en jeu dans 21% des accident mortels.