Au Luxembourg : Trop d'élèves pensent «que l'école les rejette»

LUXEMBOURG - Rendre l’école obligatoire jusqu’à 18 ans. Pourquoi? Comment? Le ministre de l’Éducation nationale s’est expliqué.

Pour éviter le décrochage scolaire à 16 ans, rendre l’école obligatoire jusqu’à la majorité est indispensable, selon Claude Meisch, qui mise sur «une scolarisation plus longue et plus efficiente». Des formations alternatives pourraient voir le jour, «des classes hybrides, par exemple, pourraient combiner fréquentation des cours et expériences extrascolaires comme les services volontaires». Mieux cibler l’élève, l’intéresser, pour qu’il gagne en maturité, en confiance, travaille sur son choix professionnel. L’encadrer pour palier, aussi, à d’éventuelles difficultés familiales qui favoriseraient un décrochage précoce.