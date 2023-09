«Trop d'ondes»: l'iPhone 12 est en sursis au Luxembourg

Des conclusions déjà démenties par le géant californien, mais qui posent les mêmes questions au Luxembourg. Sollicité par L'essentiel, l'ILNAS (Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services) indique avoir été informé mardi par ses homologues français.

Un retrait étendu aux autres pays de l'UE?

Pas de réel danger pour la santé

Le contexte de la décision française ne doit pas non plus être minimisé, alors que l'Europe se montre plus sévère avec les géants de la tech, soumis notamment à des règles plus strictes en matière de concurrence. Le Grand-Duché pourrait alors devoir arbitrer entre son statut de bon élève européen et sa volonté de travailler avec les GAFAM. À la fin de l'hiver dernier, le Premier ministre Xavier Bettel s'est d'ailleurs déplacé en Californie pour rencontrer Tim Cook… patron d'Apple. Affaire à suivre…