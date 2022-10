Au Luxembourg : Trop de cyanure dans les amandes, elles sont rappelées en magasin

Si vous avez acheté des amandes décortiquées bio 250 grammes de marque Delhaize, vous êtes appelés à ne pas les consommer et à les ramener en magasin, où le produit vous sera remboursé. Elles présentent en effet une teneur trop élevée en acide cyanhydrique, explique la chaîne de supermarchés.

Cet acide, aussi appelé le cyanure, présent dans les noyaux de fruits comme l'abricot, la prune ou la cerise, se retrouve également dans les amandes. Une ingestion d'une quantité trop élevée d'acide cyanhydrique peut provoquer des vertiges, céphalées, ou encore des nausées et des crampes abdominales.

Contrôles renforcés

Les lots concernés présentent une date de péremption au 17 février 2023 et ont été commercialisés avec le code EAN 5400112327555 du 24 mai au 12 août de cette année. Delhaize précise effectuer chaque jour des centaines de contrôles de qualité en interne, «pour garantir la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits».

Les amandes concernées ont été retirées des rayons et les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur ont été renforcés. Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent être consommés sans risque.