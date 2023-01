Britney Spears : «Trop de gens ont dit que je ressemblais à une idiote qui danse»

Lorsque l’ex-star de la pop a bouclé son compte Instagram, le soir du 24 janvier 2023, les forces de l’ordre ont aussitôt débarqué chez elle. «Quand la police est arrivée au portail, elle a vite compris qu’il n’y avait aucun problème et est immédiatement partie. Mon intimité a été violée. J’espère que le public respectera ma vie privée dorénavant», a tweeté, quelques jours plus tard, Britney Spears. Le 29 janvier 2023, l’Américaine de 41 ans n’avait visiblement toujours pas digéré cet épisode. «Je suis choquée de voir que des fans se sont inquiétés et ont envoyé les flics chez moi. Ceux qui l’ont fait ne sont pas de vrais fans. Ils l’ont fait pour me donner une mauvaise image», a-t-elle pesté sur Twitter.