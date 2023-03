Santé au Luxembourg : «Trop de jeunes fument, il faut tirer la sonnette d’alarme»

Alors que le nombre de fumeurs augmente d’année en année au Luxembourg, la Fondation Cancer a dévoilé, mercredi, sa stratégie nationale «Génération Sans Tabac», qui vise à réduire l’exposition de la population au tabagisme, à permettre aux jeunes de grandir dans un environnement sans fumée et d’atteindre un taux de fumeurs inférieur à 5% de la population, d'ici 2040.

«On observe depuis trois ans une augmentation de la part des fumeurs chez les jeunes. Ce n'est pas un épiphénomène. On ne peut pas rester à ce niveau. C'est un objectif ambitieux mais nous devons tirer la sonnette d’alarme», lance Lucienne Thommes, directrice de la Fondation Cancer. En 2021, le nombre de fumeurs quotidiens a dépassé la barre des 100 000 au Luxembourg (19% de la population) alors que le nombre de jeunes fumeurs (18-34 ans) atteignait 37% (plus d'un sur trois).

Interdire la publicité

Dans son plan national, la Fondation Cancer prévoit six mesures phares, avec en tête, l’augmentation annuelle et significative des prix du tabac. «L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) le dit, c’est la mesure la plus efficace. C'est prouvé dans tous les pays. Prenez l'exemple de la France, qui a vu son nombre de fumeurs chuter dès que les prix ont augmenté», ajoute Lucienne Thommes.