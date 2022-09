Luva de Pedreiro : Trop de pression et de haters, l'infuenceur du foot arrête tout

Lle Brésilien Luva de Pedreiro, suivi par plus de 40 millions de followers pour ses prouesses balle au pied et ses célébrations de buts, a décidé tout arrêter.

La belle histoire de ce gamin issu d'un quartier pauvre de Quijingue, dans l'État de Bahia (nord-est), est aussi celle de la difficile adaptation à une célébrité rapide, face à la violence des réseaux sociaux. Mardi, le jeune homme, connu des stars du ballon rond, a brusquement annoncé qu'il allait arrêter de publier des vidéos pour retourner «vivre (s)a vie normale». «Je vais honorer les contrats que j'ai signés avec les marques avec lesquelles je suis engagé mais après cela je ne ferai plus de vidéos», a-t-il déclaré à la surprise de ses millions d'abonnés sur Instagram, TikTok et YouTube.

Il a retiré des dizaines vidéos postées depuis l'année dernière sur Instagram, où il est suivi par 18,4 millions d'internautes, et qui se terminaient par «Receba!» («Prends ça», en portugais). Cette expression est devenue l'une de ses marques de fabrique, avec ses gants noirs («luvas» en portugais, d'où son surnom) et sa façon de célébrer ses buts, imitée notamment par les internationaux allemands du Bayern de Munich, Serge Gnabry et Joshua Kimmich.

«Incroyable énergie»

Jeudi, Luva de Pedreiro a diffusé une story où il se plaint de ne pas avoir «une seule minute de paix», après des rumeurs selon lesquelles sa décision de quitter les réseaux sociaux était soit un stratagème de marketing, soit une rupture avec son manager, la légende brésilienne du futsal Falcao. Cette annonce de «pause», que ses conseillers ont attribuée à des problèmes personnels et au surmenage, a fait l'objet d'un vaste débat au Brésil et a même été déplorée par le FC Barcelone, qui a déclaré sur TikTok que «son incroyable énergie» manquerait.

Elle survient quelques jours après la fin d'une tournée commerciale en Europe et en Asie. Il est notamment devenu ambassadeur de la marque sportive Adidas. L'influenceur avait également annoncé récemment un accord de représentation avec Falcao, meilleur joueur de futsal du monde en 2004, 2006, 2011 et 2012, après la rupture en juin avec son précédent manager, Allan de Jesus, portée devant les tribunaux.

Succès fulgurant

De son vrai nom Iran Ferreira, la star brésilienne des réseaux sociaux avait pourtant déclaré dimanche à l'AFP, deux jours avant l'annonce de son retrait, qu'il pensait «être un influenceur pour le reste de (s)a vie». Il annonçait même la sortie prochaine de deux nouvelles productions, sans plus d'indice. Les rues et les terrains poussiéreux de sa région natale servent souvent de toile de fond à ses vidéos, où il étale son toucher de balle et son sens du spectacle, mêlant gestuelle et argot brésilien.