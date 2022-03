Santé au Luxembourg : Trop de scanners pour pallier le manque d'IRM?

LUXEMBOURG - Selon le dernier audit en date, les prescriptions d’examens d’imagerie médicale ne sont pas toujours optimales.

Au Luxembourg, les scans de patients aux rayons X, qui à trop forte dose peuvent causer des cancers, ne sont pas tous justifiés. Une part non négligeable pourrait être substituée par un examen IRM qui, lui, n’est pas nocif. C’est ce qui ressort d’un audit commandé par le ministère de la Santé.

Les auteurs se demandent s’il ne vaudrait pas mieux informer les généralistes prescripteurs. Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD), ce n’est pas le sujet. «Le problème, c’est le manque d’appareils IRM (imagerie par résonance magnétique) dans le pays qui cause des temps d’attente très longs», affirme Guillaume Steichen, secrétaire général de l’AMMD. «Quand un patient a une sciatique, ce n’est pas une urgence de santé, mais cela lui cause une douleur abominable. Alors, au lieu de le faire attendre trois mois pour une IRM, le généraliste est tenté de lui prescrire un scanner».