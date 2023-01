Football : Trop d’étrangers à Al-Nassr, Ronaldo ne peut pas jouer

La superstar du football mondial, Cristiano Ronaldo, ne peut pas encore jouer à Al-Nassr car le club saoudien a dépassé son quota de joueurs étrangers, ont indiqué jeudi des responsables du club. L’attaquant portugais, considéré à 37 ans comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, avait affirmé mardi à Ryad vouloir jouer dès que possible, à commencer par le match à domicile contre Al Ta’ee initialement prévu jeudi, et reporté à vendredi.

Un milieu ouzbek devrait céder la place

Parmi les joueurs étrangers d’Al-Nassr figurent le gardien de but colombien David Ospina, le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo et les attaquants brésilien Anderson Talisca et camerounais Vincent Aboubakar. Selon des médias saoudiens, le milieu de terrain ouzbek Jalaluddin Masharipov est le plus susceptible de céder la place au quintuple Ballon d’or et quintuple lauréat de la Ligue des champions. Les mêmes sources affirment que le club saoudien aurait déjà résilié son contrat parce qu’il aurait refusé de céder le No 7 au Portugais.