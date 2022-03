«Britain's got talent» : Trop hot pour les Anglais

L’«Incroyable talent» britannique, l'émission qui a fait connaître Susan Boyle, a reçu une candidate pour le moins explosive lors du dernier prime.

«Britain’s Got Talent» fait partie des émissions les plus suivies en Angleterre. C’est elle qui a permis l’année dernière la consécration de Susan Boyle. Et pour gagner l’édition de cette année, les participants sont prêts à tout, à l’image de Tia Brodie. Cette ancienne actrice porno de 33 ans n’a pas hésité à montrer ses seins, alors qu’elle faisait un numéro avec des torches et du feu.