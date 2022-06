Insolite en Suisse : Trop lourds, les pompiers restent coincés en plein sauvetage

Alors qu’ils voulaient se rendre sur un toit pour aider un garde-chasse à sauver une famille de canetons, des pompiers suisses sont restés bloqués dans l’ascenseur qui les y amenait.

Un garde-chasse avait requis l’assistance des pompiers pour sécuriser son intervention sur le toit de la maison. Les pompiers ont emprunté l’ascenseur pour monter les étages, mais celui-ci n’a pas tenu le coup et s’est bloqué entre deux étages. Les pompiers estiment que, en raison de leurs équipements, l’ascenseur a calculé «à tort» qu’il y avait trop de monde dans la cabine et s’est arrêté.

Le commandant est arrivé par la suite pour sortir les hommes de leur situation; après quoi ils ont pu se rendre sur le toit et aider le garde-chasse à évacuer correctement la famille de canetons. «À l’avenir, même pour les interventions les plus routinières, on évitera les ascenseurs», concluent les pompiers.