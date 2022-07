Cyril Molard : «En cuisine, il y a trop peu de jeunes passionnés»

LUXEMBOURG – Chef et propriétaire du restaurant «Ma langue sourit», Cyril Molard est l'invité de L'essentiel Radio tout au long de la semaine.

Chef et patron du restaurant «Ma langue sourit», Cyril Molard se confie sur son métier.

La séquence du 13 juillet

«Pour attirer des jeunes, il faut un temps de travail contenu, il faut un salaire intéressant et leur montrer que c’est le chemin de l’avenir» estime-t-il.

La séquence du 12 juillet

D’où vient le nom du restaurant «Ma langue sourit» , à Moutfort? Il est inspiré d’un livre qui contenait des citations culinaires. «Une petite fille nommée Julie Parmentier dit à sa maman, “mangeons une mousse au chocolat, ma langue sourit”. Je me suis dit, le jour où j’ai un restaurant, ce serait un nom sympa», raconte le chef Cyril Molard.

Doublement étoilé, le chef Cyril Molard porte un regard mitigé sur le «Guide Michelin Belgique et Luxembourg 2022». Entre joie et tristesse. «Triste pour les uns, heureux pour les autres, c’est la loi du “Michelin”, il faut l’accepter», a-t-il précisé, notamment au sujet de ses amis des restaurants la «Cristallerie» et le «Clairefontaine».