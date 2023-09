Trop sucré, trop gras: Le lait d’avoine, une alternative pas si saine

Le lait d’avoine est une alternative au lait d’origine animale qui a ses avantages et ses inconvénients. IMAGO/PHOTOTHEK

La déclaration faite à Welt par Jessie Inchauspé, alias Glucose Godess sur Instagram, s’est propagée sur les réseaux sociaux. Et pour cause: la biochimiste française affirme que le lait d’avoine n’est pas bon pour l’organisme. Elle s’est penchée sur l’impact de l’aliment sur la glycémie, en surveillant de près son propre taux à l’aide d’un glucomètre dont elle publie les résultats sur Instagram.

«Le lait d’avoine n’est pas bon pour l’organisme»

«L’avoine est une céréale dont le lait est fabriqué à partir des flocons. Il est très riche en glucose», explique-t-elle. Comparé à d’autres produits comme le lait de vache, le lait d’avoine provoque, selon elle, d’importants pics de glycémie chez la plupart des personnes qui en consomment et «n’est donc pas bon pour l’organisme». Elle déconseille en particulier d’en boire le matin, à jeun.

Selon Jessie Inchauspé, il est préférable de consommer du lait de vache ou d’amande, le matin. Sur Instagram, l’experte précise néanmoins qu’il vaut mieux les boire après le petit-déjeuner. Elle ajoute par ailleurs que faire un peu d’exercice physique après en avoir consommé réduit leurs effets négatifs sur la glycémie.

Une déclaration «tout à fait légitime»

En réaction à la déclaration qu’elle juge «tout à fait légitime», Christine Lakits, diététicienne et naturopathe, explique: «Consommé à jeun, le lait de vache n’est pas non plus ce qu’il y a de meilleur et ce, pour d’autres raisons», en particulier pour les personnes ayant une intolérance au lactose. Par ailleurs, le lait de vache est, selon elle, relativement riche en lactose et en matières grasses.

Outre le lait d’avoine, il existe de nombreuses autres alternatives au lait de vache, notamment le lait de soja, d’amande ou de pois chiche. 20MIN/MARVIN ANCIAN

À l’instar du lait de vache, le lait d’avoine contient, lui aussi, du sucre. «En raison de sa forte teneur calorique, le lait ou ses alternatives ne sont pas adaptés aux personnes en surpoids», explique Christine Lakits. Mais en définitive, tout est une question de quantité consommée et dépend de l’alimentation générale de la personne.

Hors de question pour les personnes atteintes d’une maladie cœliaque

Vu qu’il ne contient pas de lactose, le lait d’avoine peut parfaitement être consommé par les personnes qui y sont intolérantes. Comme le souligne Christine Lakits, «l’avoine peut, en revanche, avoir été contaminé avec du gluten. Par conséquent, il n’est pas adapté aux personnes ayant une intolérance au gluten ou atteintes d’une maladie cœliaque».

Compte tenu de sa forte teneur en vitamines et en minéraux, le lait d’avoine demeure néanmoins une excellente alternative au lait de vache. «L’avoine est une céréale riche en fibres, en vitamines et en fer. Elle contribue à faire baisser le taux de cholestérol», explique la diététicienne. Or, ces nutriments peuvent en partie se perdre lors de la transformation.

Les alternatives des baristas sont moins saines

Christine Lakits conseille de «jeter un coup d’œil à la composition et à la liste des ingrédients, lors de l’achat de lait d’avoine». Bien souvent, ce dernier contient beaucoup de sucre ajouté, d’huile ou de sel, «ce qui n’est pas sain».

Afin d’être plus mousseux et plus consistants, les laits végétaux utilisés par les baristas contiennent souvent de l’huile ajoutée. PEXELS/BLUE ARAUZ